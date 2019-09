Maximumsnelheid snelwegen omlaag door stikstofuitspraak

Daarom gaat de maximumsenlheid op vier snelwegen naar beneden en gaat ook de voorgenomen verhoging op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht van 100 naar 130 kilometer per uur overdag niet door. Dit meldt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Ze zegt dit besluit te moeten nemen vanwege de veelbesproken PAS-uitspraak, zo melden meerdere media maandag.

Sinds de stikstofuitspraak eind mei van de hoogste bestuursrechter mag de overheid niet zomaar meer besluiten nemen die leiden tot meer stikstofuitstoot rond kwetsbare natuurgebieden. Dat geldt ook voor de voorgenomen snelheidsverhoging op de A2. En op vier trajecten moet daarom om diezelfde reden de maximumsnelheid worden verlaagd. Delen van de A1, de A28 en de A50 rondom de Veluwe krijgen weer een limiet van 120, waar die eerder juist was verhoogd naar 130. De wijzigingen gaan in per 1 oktober. Het gaat om A1 tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen (33 kilometer), A28 tussen strand Nulde en Strand Horst (5 kilometer), A28 tussen strand Horst en knooppunt Hattemerbroek (39 kilometer) en de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Epe (17 kilometer).