Subsidie van 5 miljoen voor aanleg 472 slimme laadpalen van de toekomst

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat trekt 5 miljoen euro uit om gemeenten te subsidiëren bij de aanleg van slimme laadpalen. 'Met het geld komen in 21 Nederlandse gemeenten door heel Nederland laadpleinen met in totaal 472 slimme laadpunten', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maandag.

Geld verdienen

'Een stabieler elektriciteitsnet, groene stroom beter benutten en geld verdienen met een elektrische auto. Dat is wat slimme laadpalen mogelijk maken', aldus het ministerie. Staatssecretaris Van Veldhoven: Elektrisch rijden wordt het nieuwe normaal. Ik wil daarom niet alleen meer laadpalen, maar ook slimmere. Deze laadpalen zijn de toekomst. Ze ontlasten het stroomnet, benutten groene stroom beter en maken het laden van je auto nog voordeliger. Daarom wil ik de aanleg ervan versnellen. Het laden van je elektrische auto moet net zo makkelijk worden als het laden van je mobiele telefoon.

Buffer

Het leveren van elektriciteit aan het net door elektrische voertuigen wordt ‘vehicle-to-grid’ genoemd. De aan de slimme laadpaal gekoppelde auto slaat het overschot aan duurzaam opgewekte stroom op. Vervolgens wordt op piekmomenten de stroom teruggeleverd aan het net. Door de auto als buffer te gebruiken, kan groene stroom efficiënter worden ingezet en wordt het elektriciteitsnet ontlast. Om te voorkomen dat elektrische auto’s onverwacht leeg zijn na het ontladen, stelt het voertuig slechts een deel van de accucapaciteit beschikbaar voor teruglevering aan het elektriciteitsnet. De eigenaar geeft hier toestemming voor en bepaalt zelf hoeveel elektriciteit van de auto gebruikt mag worden.

Innovatie

Dankzij de subsidie kunnen gemeenten aan de slag met de aanleg van de nieuwe laadpleinen. Op de laadpleinen wordt ook gewerkt aan nieuwe toepassingen voor de consument, zoals de mogelijkheid voor automobilisten om op termijn geld te verdienen met hun elektrische auto. Gebruikers die hun elektrische auto beschikbaar stellen wanneer er veel vraag naar energie is, kunnen daarvoor een beloning ontvangen.

Alle elektrische auto’s kunnen laden aan de slimme laadpalen. Voor een aantal automodellen, zoals de Nissan Leaf en de Renault Zoe, is het nu al mogelijk om groene stroom op te slaan en elektriciteit terug te leveren aan het net.

De eerste slimme laadpleinen zijn in 2020 klaar voor gebruik.

21 gemeenten

Met de subsidie worden in 21 gemeenten slimme laadpalen aangelegd. In de gemeente Utrecht verschijnen in totaal 20 nieuwe pleinen. Wethouder Victor Everhardt: 'Naar schatting rijden er in Utrecht 12.000 elektrische auto's rond in 2020. Om deze auto's allemaal te kunnen laden zijn er ongeveer 1600 laadpunten nodig. De laadpleinen zijn dus essentieel om de groei in de vraag naar laadpunten de komende jaren aan te kunnen. Daarnaast zijn de laadpalen die op deze pleinen komen te staan geschikt om lokale duurzaam opgewekte stroom in deelauto's op te slaan en later terug te geven aan het elektriciteitsnet. Daarmee leveren deze laadpleinen een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.'

Klimaatakkoord

Ons transport veroorzaakt een kwart van de CO2 uitstoot. Het kabinet heeft als doel deze uitstoot terug te dringen. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om het gebruik van schone vervoersmiddelen te stimuleren. Denk daarbij aan bijvoorbeeld elektrische auto’s. Deze auto’s stoten bij het rijden geen broeikasgassen uit, houden onze lucht schoon en brengen minder geluidsoverlast met zich mee. De komende jaren worden honderdduizenden laadpalen aangelegd, zodat mensen hun auto overal makkelijk op kunnen laden.