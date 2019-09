Mensensmokkelaar aangehouden na vondst immigranten in vrachtauto

Maandagavond is een 27–jarige man uit Marokko aangehouden op de snelweg A4 bij de afrit Dinteloord. Hij wordt verdacht van mensensmokkel.

Omstreeks 18.40 uur komt er een melding binnen dat een vrachtwagen met koeltrailer vanuit België, via de snelweg A4, de grens overkomt en Nederland in rijdt. Vermoedelijk zitten er vluchtelingen in waarmee het niet zo goed gaat. Een aantal eenheden wordt op pad gestuurd om de vrachtwagen op te sporen en hulp te bieden.

Overgedragen aan AVIM

Als een eenheid de vrachtwagen in het vizier heeft, krijgt de chauffeur een stopteken. Al hij op verzoek van de agenten de deuren aan de achterzijde van zijn vrachtwagen opent, komen er vijf mannen tevoorschijn. Deze zijn meegenomen naar het politiebureau en daar overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie (AVIM). De chauffeur is aangehouden voor mensensmokkel en zit nog vast.