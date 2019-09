OM eist 25 jaar cel voor terroristische steekpartij Amsterdam CS

De officier van justitie ziet geen enkele reden om haar strafeis te matigen. “Er is sprake van een zeer hoog recidivegevaar. Hij zou het zo weer doen. De maatschappij dient maximaal tegen deze man te worden beschermd. Ook vergelding is in een zaak zoals deze zeker aan de orde. De verdachte betoont geen spijt, hetgeen voor de slachtoffers leedtoevoegend is”, aldus de officier van justitie in haar requisitoir.

Beledigd

Volgens haar is het overduidelijk wat het motief van de 20-jarige verdachte is. Het plegen van een aanslag in Nederland om de eer van de profeet te redden, die naar zijn mening is beledigd. Nederland treedt niet op tegen Geert Wilders, dus moet er een daad worden gesteld.

Vrees en paniek

Dat de verdachte een terroristisch oogmerk had, blijkt volgens het OM uit zijn eigen verklaringen en de filmpjes die de politie vond op zijn telefoon. Om een deel van de Nederlandse bevolking vrees aan te jagen en de overheid te dwingen iets te doen tegen Geert Wilders, is de verdachte op 31 augustus 2018 naar het Centraal Station gegaan, de drukste plek van Amsterdam. De officier van justitie: “Daar heeft hij gruwelijk toegeslagen. Hij heeft het niet gelaten bij één slachtoffer maar wilde meerdere slachtoffers maken. Hij is met een bebloed mes achter het andere slachtoffer aangelopen, zodat er vrees en paniek ontstond. In de drukke stationshal ontstond chaos en paniek, winkels sloten hun deuren, zetten hun achterdeuren open voor vluchtende mensen.”

De Amerikaanse slachtoffers raakten zwaargewond. Eén van hen liep een dwarslaesie op en zit sindsdien in een rolstoel.

Snel en bekwaam

De politieagenten die in de stationshal werden geconfronteerd met de dreigende verdachte die een groot bebloed mes in zijn hand had, wisten niet wat er in de rugzak van de verdachte zat en of hij een ontstekingsmechanisme in zijn hand had. Ze moesten in een split second handelen. Eén agent heeft op de verdachte geschoten waardoor hij werd uitgeschakeld. Het is dankzij hun snel en bekwaam optreden dat veel erger is voorkomen.

Alleen gehandeld

De 20-jarige verdachte handelde alleen. Dat blijkt uit strafrechtelijk onderzoek. Op zitting heeft de officier van justitie een compilatie van beelden getoond waaruit onder meer duidelijk wordt dat de verdachte alleen reist. Uit zijn telefoongegevens blijkt ook niet dat hij contact heeft gehad met andere personen over zijn daad.