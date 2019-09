Agenten zijn geweld burgers zat en hebben geen vertrouwen in de korpsleiding

Er kwamen heel veel mailtjes binnen nadat afgelopen zaterdag een deelnemer aan een trouwstoet in Rotterdam een agent bewusteloos sloeg. Dit meldt onder meer de NOS woensdag. Volgens vice-voorziter Erwin Koenen van politievakbond ACP zijn de agenten het geweld van burgers zat, maar hebben ze weinig vertrouwen in de aanpak van de korpsleiding. Koenen hekelt het opleggen van taakstraffen. Tegen de NOS: '' Dat leidt tot frustratie bij agenten. Je gaat een aantal uren schoffelen en je gaat weer door.'

Afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat de politie in de eerste helft van 2019 te maken kreeg met 5113 gevallen van agressie en geweld. Het gezag voor de politie moet terug, aldus Koenen. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij: 'Er moet een nieuwe norm in Nederland ontstaan. We moeten kinderen al tijdens hun opvoeding en op school meegeven dat politiemensen en andere hulpverleners er zijn voor de maatschappij en dat je daar zuinig op moet zijn.'