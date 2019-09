Vier mannen aangehouden voor smokkel 1300 kg heroïne

Naar aanleiding van een rechercheonderzoek viel de politie een loods binnen in Bergschenhoek. Hier was net de container met textiel afgeleverd waar de heroïne in zou moeten zitten. In de loods werden drie mannen, in de leeftijd 48, 51 en 53 jaar direct aangehouden door het arrestatieteam. Zij waren net bezig de lading te lossen. Een vierde verdachte, een 27-jarige man uit Bergschenhoek, was weggereden in zijn auto en werd ter hoogte van Bunnik aangehouden. De container was via Antwerpen verscheept en toen opgehaald door een Nederlandse vrachtwagen en naar Bergschenhoek gereden. De verdachten zitten op dit moment nog vast.

De container was in Nederland via Antwerpen aangevoerd uit Groot-Brittannië. Daar was de heroïne al uit de container gehaald en werd een kleine hoeveelheid teruggeplaatst. Het onderzoek in Nederland en Engeland wordt voortgezet. De officier van justitie beslist of de aangehouden verdachten worden voorgeleid.