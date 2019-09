Gökmen T. niet aanwezig op tweede pro-formazitting schietpartij Utrecht

Maandag 23 september vindt in Utrecht een tweede pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen een 38-jarige man die verdacht wordt van de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht. 'De verdachte zal daarbij niet aanwezig zijn', zo meldt de rechtbank Utrecht woensdag.

Geen inhoudelijke behandeling

Tijdens een pro-formazitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Dat gold voor de openingszitting van 1 juli jl. en geldt ook voor de komende zittingen, van 23 september en 16 december. Er zal wel worden gesproken over de stand van het onderzoek en het vervolg van de strafzaak.

Pieter Baan Centrum

De verdachte wordt op dit moment door deskundigen onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het is nog niet bekend wanneer dat onderzoek zal zijn afgerond en het rapport daarover voor de rechtbank beschikbaar is. Voorafgaand aan de eerste pro-formazitting in juli van dit jaar bepaalde de rechtbank dat de verdachte daarbij verplicht aanwezig moest zijn.

Verdachte niet op zitting

Dat hing samen met zijn beslissing om rechtsbijstand door een advocaat te weigeren. De rechtbank ziet voor de komende zitting echter geen aanleiding om de verdachte te verplichten om daarbij aanwezig te zijn. Hij heeft inmiddels op voorhand aangegeven op die zitting niet te zullen verschijnen.