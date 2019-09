Hoeveel invloed hebben relatiegeschenken nou eigenlijk?

Een muismat of bedrukte pen waar het bedrijfslogo op staat. Het geven van relatiegeschenken wordt niet zomaar gedaan. Door de (potentiële) klant iets te geven wat in verband staat met het bedrijf, weten ze bij wie ze terecht kunnen in de toekomst. Relatiegeschenken met een logo zorgen ervoor dat de ontvanger telkens opnieuw herinnerd wordt aan de gever van het geschenk. Dit wekt een positieve associatie met het bedrijf op. Zo bouw je een goede relatie op met de klant. Relatiegeschenken zijn er niet alleen voor klanten, maar kan ook gebruikt worden voor partners, medewerkers en investeerders.

De voordelen van relatiegeschenken:

• Met een relatiegeschenk wordt naamsbekendheid gecreëerd. Met een relatiegeschenk brengt u uw bedrijf onder de aandacht. In tegenstelling tot andere marketingmiddelen dragen relatiegeschenken een emotionele waarde met zich mee, door het persoonlijk contact en het daadwerkelijk geven van een geschenk. Een relatiegeschenk voorzien van uw logo zorgt dat uw bedrijf beter wordt onthouden.

• Een relatiegeschenk versterkt de relatie met de klant of leverancier. Bedenk dat het behouden van bestaande klanten en leveranciers goedkoper is dan het binnenhalen van nieuwe klanten. Het geven van een relatiegeschenk heeft een positieve impact.

• Relatiegeschenken zijn ook in te zetten om medewerkers te belonen. Omdat er bijvoorbeeld een target is behaald of omdat er een personeelslid een aantal jaar in dienst is. Medewerkers die regelmatig een compliment of bedankje krijgen, zijn productiever en voelen zich meer betrokken bij het bedrijf.

Welke geschenken zijn er?

De keuze in relatiegeschenken is enorm: tassen, pennen, elektronica, kleding en nog veel meer. Kies een relatiegeschenk dat bij het bedrijf past en zorg ervoor dat het geschenk ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Relatiegeschenken, met of zonder logo, zijn geen wegwerp artikelen, maar dienen een meerwaarde te hebben omdat ze goed te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk. Probeer tevens relatiegeschenken zoveel mogelijk af te stemmen op de ontvanger. Goede klantrelaties krijgen een relatiegeschenk van een grotere waarde dan potentiële klanten die een brochure komen vragen bij de balie. Is in het eerste geval een kistje met goede wijn op zijn plaats, bij de laatste krijgen ze een pen met logo mee. Met de kerstperiode zijn kerstpakketten een mooi cadeau om te geven en te krijgen. Een blijk van waardering voor uw medewerkers, klanten en partners. Een traditioneel kerstpakket met etenswaren valt altijd goed in de smaak en een kerstpakket draagt bij aan de kerstgedachte.

Het is van groot belang dat een relatiegeschenk opvalt door de verwijzing naar het imago van het bedrijf en de doelgroep. Het moet recht doen aan de relatie die u met de klant heeft. Of een relatiegeschenk geslaagd is of niet, is vooral afhankelijk van de creativiteit. Voor medewerkers is waardering het belangrijkste.