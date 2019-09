Wapenhandelaar niet verantwoordelijk voor wegmaken lijk

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch legde vandaag een 69-jarige man een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 2 maanden. Het hof vindt niet bewezen dat de man betrokken was bij het wegmaken van het lijk van een voormalig No Surrender-lid, maar veroordeelt hem wel voor wapen- en munitiebezit. Eerder legde de rechtbank Zeeland-West-Brabant hem 27 maanden gevangenisstraf op.

Afspraak met wapenhandelaar

Eind mei en begin juni 2015 werden in het Markkanaal in Oosterhout kooien van gaas aangetroffen, met daarin lichaamsdelen. De kooien waren verzwaard met keien. Later bleken de lichaamsdelen van een voormalig No Surrender-lid te zijn, dat op 12 mei als vermist was opgegeven. Uit telefoongegevens van het slachtoffer bleek dat hij als laatste contact had gehad met de verdachte over kogels die hij nodig had voor een vuurwarpen. De 2 mannen hadden afgesproken in Oosterhout om te gaan proefschieten in een bos. Op enig moment heeft het slachtoffer zichzelf, zo bleek uit politieonderzoek, van het leven beroofd met een vuurwapen van de verdachte.

De verdachte koos ervoor om politie of hulpdiensten niet te bellen vanwege zijn strafblad en het feit dat hij in zijn loodsen wapens en munitie had liggen. In plaats daarvan benaderde hij de personen die het slachtoffer naar hem toe hadden gestuurd met alleen de mededeling ‘los het maar op’. Hij wil de namen van die personen niet noemen.

Geen bewijs voor betrokkenheid bij wegmaken lijk

Het hof vindt het handelen van de verdachte moreel gezien verwerpelijk. Echter, er is onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van de verdachte bij het wegmaken van het lichaam. Tijdens de doorzoeking van het terrein van de verdachte werden de voorwerpen die gebruikt waren voor de kooien niet aangetroffen. Ook bloedsporen ontbraken, terwijl dat voor de hand zou hebben gelegen als het lichaam daar in stukken zou zijn gezaagd. De verdachte wordt daarom vrijgesproken van betrokkenheid bij het wegmaken van het lijk.

Voorwaardelijke straf voor wapenbezit

Het hof legt de verdachte wel een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden op voor wapen- en munitiebezit. Omdat de rechtbank Amsterdam hem eerder een gevangenisstraf heeft opgelegd, is deze voorwaardelijke straf een stok achter de deur voor de verdachte. Voor deze voorwaardelijke straf geldt een proeftijd van 2 jaar.