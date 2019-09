Vijf aanhoudingen bij onderzoek naar drugshandel vanuit café

Na een anonieme tip die via Meld Misdaad Anoniem binnenkwam over drugshandel vanuit een café in de Cartesiusstraat hielden agenten zondagmiddag 8 september in totaal vijf personen aan. Ook namen zij een kilo harddrugs en een taser in beslag. De gemeente Den Haag heeft het café direct gesloten voor een periode van twee weken.

Op basis van de anonieme tip deed de politie verder onderzoek naar de mogelijke drugshandel vanuit het café. Hieruit bleek als snel dat de via M. gedeelde informatie waarschijnlijk klopte. Zo bleek meerdere achtereenvolgende dagen dat het café veel aanloop had van mensen die amper een minuut binnen bleven.

Twee kopers aangehouden

Zondagmiddag 8 september hielden agenten drie bezoekers staande die korte tijd in het café waren geweest. Bij twee Hagenaars troffen de politiemensen inderdaad een gebruikershoeveelheid harddrugs aan; de derde verklaarde alleen naar het toilet te zijn geweest. In het kader van het onderzoek werden zij aangehouden.

Bolletjes cocaïne

Reden genoeg om direct het café binnen te gaan. Daar vonden agenten bij een persoon meerdere bolletjes cocaïne. Ook vonden zij bij de doorzoeking van het café nog een taser. Uiteindelijk hielden agenten in totaal twee personen aan. In de woning van een van deze verdachten vonden agenten nog een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs en cash geld. Alles is in beslag genomen. De recherche verricht verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Café en woning gesloten

Omdat het een café betreft, is ook de gemeente Den Haag geïnformeerd. De gemeente heeft zowel het café als de woning waarin de harddrugs zijn aangetroffen direct gesloten voor een periode van twee weken. In die periode wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn.