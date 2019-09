OM eist 10 en 9 jaar cel voor invoer ruim 4000 kilo cocaïne

Wat eind augustus vorig jaar een bananentransport moest lijken, bleek onderdeel van de invoer in Nederland van 4019 kilo cocaïne. Drie verdachten moeten daarvoor jarenlang de gevangenis in, meent het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

Celstraffen geëist

Het OM eiste dinsdagmiddag voor de rechtbank Rotterdam zittingslocatie Dordrecht tegen een 39-jarige man uit Antwerpen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 jaar en een geldboete van ruim 25.500 euro. Tegen een 22-jarige man uit Amsterdam en een 50-jarige man uit Oosterhout eiste het OM onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 9 jaar.

Cocaïne tussen de bananen

In samenwerking met de Nederlandse politie trof de Belgische douane op 29 augustus 2018 in de haven van Antwerpen ruim 4.000 kilo cocaïne aan in een zeecontainer met een partij bananen als deklading. De container had een bedrijf in Nederland als bestemming en was afkomstig uit de havenstad Turbo in Colombia. De Nederlandse politie volgde heimelijk een vrachtwagen met een klein deel van de cocaïne erin die richting een loods in Oosterhout reed. Het transport werd begeleid en in de gaten gehouden door de inzittende van een Volkswagen Golf.

Wetenschap

Het OM op zitting vandaag: ‘Uit het handelen van de drie verdachten kan worden afgeleid dat zij wetenschap hadden van de komst van de container, de precieze aankomstlocatie van de container en het tijdstip waarop de container zou arriveren, dat communicatie over het nieuwe losadres van de container afgeschermd moest worden en dat zij wisten dat het niet ging om 20 pallets met enkel bananen die moesten worden uitgeladen.’

Rolverdeling

De thans 39-jarige verdachte moest ervoor zorgen dat het transport geregeld werd en de kostbare lading veilig werd afgeleverd bij de loods in Oosterhout. De 22-jarige verdachte was degene die de vrachtwagen stond op te wachten en bevestigde dat deze op het juiste adres was. Vanaf het moment dat de vrachtwagen arriveerde, oefende hij controle uit, zorgde ervoor dat de juiste pallets uitgeladen werden en de ‘hogere bazen’ werden geïnformeerd.

PGP-telefoon

De 50-jarige verdachte die zijn loods beschikbaar stelde, heeft volgens het OM deze container waarvan hij wist dat slechts een deel van de vracht relevant genoeg was om ad hoc uit te komen laden, willens en wetens laten komen. Hij nam het voortouw in het uitladen van de container en communiceerde ook via een PGP toestel.

Organiserende rol

Het OM heeft de rolverdeling tussen de verdachten in de strafmaat meegewogen. Het OM rekent het de 39-jarige man uit Antwerpen extra aan dat hij ook onwetende personen, in de persoon van de chauffeur van de vrachtwagen, bij het uitvoeren van zijn misdrijf heeft betrokken. De officier van justitie: ‘Gezien dit gegeven en zijn organiserende rol eist het OM tegen hem een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 jaar en een geldboete van ruim 25.500 euro, gebaseerd op de waarde van het conservatoir beslag.‘

Georganiseerde misdaad

Vanuit Zuid-Amerika worden zeer grote hoeveelheden cocaïne Nederland binnen gevoerd. Cocaïne is een erg verslavende harddrug die zeer schadelijk is voor de volksgezondheid. De ingevoerde hoeveelheid is dermate groot en gezien de verschillende namen op de aangetroffen pakketten kan het niet anders dan dat deze partij bestemd was voor verdere verspreiding en handel.

6 miljoen 'snuifjes'

Het gaat om ruim 4000 kilo cocaïne, 4 miljoen gram, dat zijn dus tenminste 6 miljoen snuifjes die met bananen als deklading ingevoerd moesten worden. De financiële waarde van een zo’n grote hoeveelheid werkt ontwrichtend op de samenleving, bij een prijs van 26.000 euro per kilo spreken we hier al gauw over een waarde van 104,5 miljoen euro.

Corrumperende werking

Het OM op zitting vandaag: ‘Als feit van algemene bekendheid mag worden aangenomen dat dit soort grote partijen alleen door goed georganiseerde criminele organisaties worden binnengehaald. De invoer en doorvoer van cocaïne heeft een corrumperende werking op havenmedewerkers, douaniers waarmee de rechtsorde direct en diep wordt aangetast. Met de handel in cocaïne wordt veel geld verdiend en de hele keten hieromheen gaat gepaard met vele vormen van criminaliteit variërend van milieucriminaliteit tot liquidaties. Daarom zijn langdurige gevangenisstraffen in deze zaak passend.’ Donderdag gaat de zaak verder met de pleidooien van de advocaten.