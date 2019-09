Uit gelekte cijfers Prinsjesdag: middeninkomens ruim 2 procent erop vooruit

Uit cijfers die op Prinsjesdag openbaar worden gemaakt, maar al in handen zijn van RTL Nieuws blijkt dat vooral de middeninkomens er volgend jaar flink op vooruit gaan.

Maar ook de andere inkomensgroepen zien hun koopkracht stijgen. Dit meldt RTL NIeuws donderdag. De cijfers staan in de augustusbrief. Later worden deze cijfers verwerkt in de Miljoenennota die Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Overzicht koopkrachtstijging per inkomensgroep:

Tot 22.000 euro - 1,4%

22.000 - 35.000 euro - 1,8%

35.000 - 52.000 euro - 2,2%

52.000 - 75.000 euro - 2,4%

75.000 euro en hoger - 2,3%

Het kabinet heeft flink de portomonnee getrokken om ervoor te zorgen dat de koopkrachtstijging hoger uitvalt, zo zegt politiek verslaggever van RTL Nieuws Roel Schreinemachters. 'Als het kabinet niets had gedaan was de gemiddelde koopkrachtstijging 1,2 procent geweest. Het bedrijfsleven zou grotendeels de rekening betalen voor de extra stijging van de koopkracht.

Maar het is nog afwachten of deze voorspelling straks overeenkomt met de werkelijkheid. UIt cijfers van het CBS bleek vandaag dat de koopkracht van ouderen afgelopen jaren gedaald is, terwijl een stijging voorpeld werd.