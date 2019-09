Gemeente Utrecht mocht helikopterlanding bekende DJ niet tegenhouden

De gemeente Utrecht had in juli 2018 een helikopterlanding niet mogen tegenhouden. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland besloten. De gemeente Utrecht dreigde met een dwangsom van €50.000,- als de landing toch door zou gaan. Het bedrijf is daarom uitgeweken naar een andere locatie.

Landing Mercatorlaan in Papendorp

HeliCentre uit Lelystad wilde op 7 juli 2018 met een helikopter landen langs de Mercatorlaan in de Utrechtse wijk Papendorp. Het bedrijf heeft de opdracht gekregen om een bekende DJ op die plek af te zetten, zodat hij met de auto verder vervoerd kon worden naar een festival in Best. De provincie heeft het bedrijf toestemming gegeven voor de landing door middel van een zogenoemde ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG).

Geen toestemming van gemeente

HeliCentre heeft vervolgens twee dagen voor de landing de gemeente Utrecht geïnformeerd. De gemeente heeft vervolgens geen toestemming gegeven voor de landing en het bedrijf een dwangsom van €50.000,- opgelegd. De landing heeft uiteindelijk niet in Utrecht plaatsgevonden.

Bestemmingsplan

Volgens de gemeente Utrecht past een helikopterlanding niet in het bestemmingsplan. Ook zou een landing, en vervolgens het opstijgen, te veel tijd in beslag nemen. Tot slot is de gemeente Utrecht van mening dat HeliCentre een evenementenvergunning had moeten aanvragen.

Dwangsom onterecht

De rechter volgt de gemeente niet. Uit niets blijkt dat het landen en het opstijgen veel tijd in beslag zou nemen. Daarnaast gaat het om eenmalige landing. Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen dit soort kortdurend, incidenteel gebruik van het perceel. Ook had het bedrijf geen evenementenvergunning hoeven aanvragen. Het gaat immers niet om een evenement met volop aandacht van publiek of media. De gemeente mocht dus geen dwangsom opleggen aan HeliCentre.