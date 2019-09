Hulp Defensie schiet tekort: tientallen veteranen met psychische klachten leven op straat

In Nederland leven tientallen teruggekeerde veteranen op straat of in de daklozenopvang, zo meldt de Volkskrant zaterdag.

De oud-militairen hebben tijdens hun buitenlandse missie blijvende psychische schade opgelopen. Ze hebben dingen gezien, meegemaakt of gedaan,waardoor ze jarenlang, soms zelfs levenslang, psychische klachten hebben. Uit gesprekken met veteranen, zorgverleners en het Leger des Heils blijkt dat het zeker om een tiental veteranen gaat. Maar directielid Harm Slomp van het Leger des Heils zegt in de krant: 'We vermoeden dat het werkelijke aantal in de honderden loopt.' Het Leger des Heils ontwikkelt nu beleid gericht op veteranen.

Ernstigste gevallen worden niet bereikt

Defensie beschikt over een uitgerbreid netwerk van zorginstellingen voor veteranen in psychische nood. Jurist Ferre van de Nadort zegt in de krant dat juist de ernstigste gevallen daar niet bereikt worden. Van de Nadort: 'De hulp is prima als je zelfredzaam bent. Maar dat zijn deze jongens niet. Alleen al de bureaucratie die op hen wordt losgelaten; die is onvoorstelbaar.’

Minister van Defensie Ank Bijleveld erkent in de krant dat er een kleine groep veteranen is "bij wie de zorg niet aanslaat of die zorg mijden”. Die groep is volgens haar niet in kaart te brengen. 'Ik onderschrijf de bijzondere zorgplicht van defensie, maar daarvoor moeten zij wel in beeld zijn. Dat betekent ook: in beeld willen zijn.'