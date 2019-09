Gewonde bij brand hotelsauna Breukelen

Zondagochtend werd de brandweer om 07.08 uur gealarmeerd voor een brand in een hotel langs de A2 bij Breukelen. 'Bij aankomst van de brandweer bleek dat er kort een kleine brand was geweest bij de sauna', zo meldt de brandweer zondag.

Geblust door personeel

'Deze brand is geblust door het personeel. Hierbij heeft een van de personeelsleden rook ingeademd', aldus de brandweer. Het personeelslid is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.

Hotelgast naar ziekenhuis

Bij de brand bleek ook een hotelgast geholpen te hebben met de bluswerkzaamheden nog voordat de brandweer ter plaatse was. Deze persoon is naar het ziekenhuis overgebracht voor controle na het inademen van rook.

Ontruiming

Een klein deel van het hotel is tijdelijk ontruimd geweest. De brandweer heeft nageblust en het gebouw geventileerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.