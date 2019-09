Man die ruzie probeert te sussen op mosselfeest krijgt karatetrap

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie twee mannen van 19 en 20 jaar in Middelburg aangehouden na een vechtpartij op de Dorpsdijk in Vrouwenpolder. Dit meldt de politie zondag.

Mosselfeest

'Omstreeks middernacht wordt de meldkamer geïnformeerd over een flinke vechtpartij, waarbij verschillende personen betrokken zijn', aldus de politie. Het was op dat moment druk in Vrouwenpolder in verband met het mosselfeest. Er liepen veel mensen op straat. Om die reden werden enkele eenheden die richting op gestuurd.

Karateschop

Toen de agenten arriveerden waren de amokmakers al gevlogen. Een 25-jarige Middelburg bleef gewond achter. Hij had eerder geprobeerd om de boel te sussen, waarna de verdachten zich tegen hem keerden. Deze schopten en sloegen de Middelburger. Na een laatste karateschop bliezen de relschoppers de aftocht.

Snelle aanhoudingen

Omdat het direct duidelijk was wie de verdachten zijn, konden beiden enige tijd later in Middelburg worden aangehouden. De mannen zijn voor verhoor overgebracht naar een politiecellencomplex en zitten nog vast. Het slachtoffer heeft zich laten nakijken door een arts.