'Dekkingsgraden grootste pensioenfondsen onder de 90 procent'

Voor het ambtenarenpensioenfonds ABP is voor volgend jaar (2020) de kans op verlaging van de pensioenen reëel. Dat geldt ook voor de kans op een verlaging in 2021. Dit meldt het ABP op de website. Of er daadwerkelijk een verlaging komt in 2020 wordt pas begin 2020 duidelijk en hangt af van een combinatie van factiren zoals de ontwikkeling van de rente en de rendementen op beleggingen.

Bij het ABP was de dekkingsgraad eind augustus 88,6 procent. De dekkingsgraad is in een maand tijd met 5,3 procentpunt gedaald. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is de dekkingsgraad in augustus gedaald naar 89,8 procent, zo laat het pensioenfonds weten. De twee metaalfondsen PMT en PME kwamen uit op 92,6 procent en 91,5 procent.

Omdat de dekkingsgraden zo gedaald zijn, moeten de pensioenfondsen, als herstel de rest van het jaar uitblijft, volgend jaar veel grotere kortingen doorvoeren dan al werd gevreesd, zo schrijft Het Financieele Dagblad maandag. De pensioenfondsen willen daarom zo snel mogelijk met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken om de tafel.