Intrekking Nederlanderschap veroordeelde Syriëganger blijft in stand

Maandagmiddag heeft de rechtbank in Den Haag de intrekking van het Nederlanderschap van een veroordeelde Syriëganger in stand gelaten. 'Ook mag hij 10 jaar lang Nederland niet meer in', zo laat de rechtbank maandagmiddag weten.

Intrekking Nederlanderschap

De man had naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit. Hij is door de strafrechter veroordeeld voor meerdere terroristische misdrijven in Syrië. De man had aangevoerd dat de intrekking in strijd was met het verbod van discriminatie, omdat alleen het Nederlanderschap van mensen met een dubbele nationaliteit kan worden ingetrokken.

Straatloos

Het Nederlanderschap van mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit mag niet worden ingetrokken, omdat diegene anders staatloos wordt. De rechtbank heeft geoordeeld dat de intrekking niet in strijd is met het verbod op discriminatie. Van bijzondere omstandigheden om van intrekking af te zien is niet gebleken.

Inreisverbod

Het inreisverbod van tien jaar dat aan hem is opgelegd is rechtmatig, omdat de man door zijn persoonlijk gedrag een actuele en grote bedreiging vormt die een fundamenteel belang van de samenleving en de openbare orde aantast. Volgens de strafrechter moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat hij dit soort feiten weer gaat plegen.

Jihadi-salafistische denkbeelden

Daarnaast zijn er onvoldoende aanwijzingen dat de man daadwerkelijk afstand heeft genomen van zijn jihadi-salafistische denkbeelden. Ook al is de man geboren en getogen in Nederland, heeft hij hier zijn opleiding genoten, heeft hij Nederlands als moedertaal en zijn de echtgenote en kinderen Nederlands, betekent dit niet dat het inreisverbod in dit geval niet mocht worden opgelegd.