Verdachte plaatsen handgranaat aangehouden

De recherche heeft na uitgebreid onderzoek een 21-jarige man aangehouden op verdenking van het plaatsen van een handgranaat op de brievenbus van een bestuurslid van een moskee in Amsterdam Oost.

Op vrijdag 19 april trof de politie de handgranaat aan in de Eerste Coehoornstraat. Uit onderzoek door de recherche kwam de 21-jarige man als verdachte naar voren. Hij is op dinsdag 10 september in een penitentiaire inrichting aangehouden.

De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hem in bewaring heeft gesteld. De politie doet nog onderzoek naar het motief.