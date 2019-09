Advocaat van kroongetuige Nabil B. doodgeschoten in Amsterdamse wijk Buitenveldert

In de Amsterdamse wijk Buitenveldert is woensdagochtend een man op straat doodgeschoten. Het gaat om Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. Dit heeft de politie bevestigd.

De 44-jarige Wiersum werd rond 07.30 uur neergeschoten aan de Imstenrade, de straat waar hij woont. Hij staat kroongetuige Nabil B. bij in de liquidatiezaak Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Een buurtbewoner laat weten meerdere schoten te hebben gehoord. De schutter is volgens de politie te voet gevlucht in de richting van de Van Boshuizenstraat. De politie zoekt nu in de omgeving van de Boshuizenstraat naar de man. Het gaat volgens het opsporingsbericht om een tiener tussen de 16 en 20 jaar oud met een slank postuur en ongeveer 1,75 m lang. Hij was in het zwart gekleed en droeg een capuchontrui.

Het slachtoffer wordt ter plaatse door hulpdiensten gereanimeerd maar overlijdt aan zijn verwondingen. De politie start een onderzoek. Wiersum laat twee jonge kinderen achter.

Hoofdverdachten in de zaak Marengo, Ridouan Taghi en Said Razzouki, gelden als de meest gezochte criminelen in Nederland en zijn kopstukken in een gevreesde moordbende.