Woningoverval leidt politie naar vondst 400.000,- euro cash

Naar aanleiding van een woningoverval in Zwijndrecht heeft de politie vorige week in een woning een verhuisdoos met bijna 400.000,- euro aan cash en vier rolexen gevonden. 'Het geld en de horloges zijn in beslag genomen. De vondst wordt nu bekendgemaakt, omdat er mogelijk mensen op zoek zijn naar het geld', zo laat het Openbaar Ministerie donderdag weten.

Opgesloten in kelder

De woningoverval vond plaats in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 september in een woning aan de Langeweg in Zwijndrecht. Een van de bewoners werd opgesloten in de kelder en drie overvallers doorzochten het huis. Toen ze weg waren wist de bewoner zich te bevrijden en de politie te waarschuwen.

500 euro biljetten

De politie startte een onderzoek na de melding. Bij het onderzoek in de woning stuitte de politie vervolgens op de doos met geld en de zeer waardevolle horloges. Een deel van het geld bleek te bestaan uit 500 euro biljetten. Die worden inmiddels algemeen erkend als belangrijk signaal voor ondermijnende criminaliteit als witwassen.

Georganiseerde criminaliteit

Inmiddels wordt het onderzoek naar de herkomst van het geld gedaan door de Landelijke Recherche. Onderzocht wordt onder andere of het geld afkomstig is van zware georganiseerde criminaliteit. Er zijn – nog – geen aanhoudingen verricht. In het onderzoek werken regionale en landelijke eenheid van de politie en OM (Rotterdam, Functioneel en Landelijk Parket) samen.