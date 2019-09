Jongen (14) aangehouden voor dodelijke mishandeling

Maandag 16 september kwam de Hagenaar te overlijden in het ziekenhuis, nadat de hulpdiensten waren gebeld dat hij onwel was geworden in zijn woning aan de Blois van Treslongstraat. Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd duidelijk dat de man eerder op de middag op de Willem de Zwijgerlaan slachtoffer was geworden van een mishandeling.

Onderzoek

In verband met het overlijden van de man en een mogelijk verband met de eerdere mishandeling is een Team Grootschalige Opsporing opgestart dat onder leiding van een Officier van Justitie onderzoek doet naar de zaak. Inmiddels is bij het NFI sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer.