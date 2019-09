Huurders minder tevreden met woning

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor. Vooral onder huishoudens in een huurwoning nam de tevredenheid af: in 2018 was 71 procent van de huurders (zeer) tevreden met de woning. In 2009 was dat nog 81 procent. Tussen sociale huurders en particuliere huurders zijn er nagenoeg geen verschillen in tevredenheid met de woning. Dat meldt het CBS op basis van het Woon Onderzoek Nederland 2018, een driejaarlijkse enquête onder bijna 68 duizend Nederlanders.

Van de huishoudens in een koopwoning gaf ruim 93 procent in 2018 aan (zeer) tevreden te zijn met de woning. In 2006 was bijna 97 procent (zeer) tevreden. In 2018 woonden zo’n 4,5 miljoen huishoudens in een koopwoning, 2,1 miljoen huishoudens in een sociale huurwoning en 910 duizend huishoudens in een particuliere huurwoning.

Huishoudens minder vaak tevreden met buitenruimte

Huishoudens is ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke kenmerken van de woning. 61 procent van de huishoudens vindt dat er voldoende buitenruimte, zoals een tuin of balkon, bij de woning zit. In 2015 vond 67 procent dat nog. De daling was onder eigenaren wat sterker dan onder huurders. Ook vonden minder huishoudens in 2018 hun woning over het algemeen sfeervol. Onder huurders daalde het aandeel dat de woning goed onderhouden vindt. Huishoudens vonden de indeling van hun woning in 2018 wel wat vaker geschikt dan in eerdere jaren.

Ruim een vijfde van ontevreden huishoudens wil beslist verhuizen

De mate van ontevredenheid met de huidige woning kan een belangrijke reden zijn voor huishoudens om te willen verhuizen. Zo wilde in 2018 van alle huishoudens die (zeer) tevreden zijn met hun woning ruim 4 procent beslist binnen twee jaar verhuizen, terwijl dit aandeel bij huishoudens die niet tevreden waren met 21 procent bijna vijf keer zo groot was. Ook het percentage dat aangaf misschien te willen verhuizen was groter onder huishoudens die niet tevreden waren dan huishoudens die wel tevreden waren met de woning.

Woningeigenaren in Rotterdam minst vaak tevreden met de woning

Van alle gemeenten die in 2018 100 duizend inwoners of meer hadden, was het aandeel eigenaren dat (zeer) tevreden was met de woning met 87 procent het kleinst in Rotterdam. In Den Bosch en Ede was dat percentage met 97 het hoogst. Van de vier grootste gemeenten waren eigenaren in Utrecht (94 procent) het vaakst tevreden.