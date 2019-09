Gegevens Allianz Global gestolen

Om ervoor te zorgen dat verzekeraar Allianz Global bij brand of een andere calamiteit de continuïteit van de bedrijfsvoering kan waarborgen heeft men onder andere een back-up van de gegevens opgeslagen op een externe beveiligde locatie. De kluis met back-up gegevens is echter uit de beveiligde locatie gestolen. De diefstal is direct bij de politie gemeld en het onderzoek naar de daders is opgestart.