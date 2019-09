Politie bij meeste spoedgevallen tussen de 3 en 10 minuten ter plaatse

In noodsituaties doet de politie er, samen met andere hulpverleners, alles aan er zo snel mogelijk te zijn en hulp te bieden. 'In de meeste gevallen zijn agenten in spoedgevallen binnen 3 tot 10 minuten aanwezig', zo meldt de politie vrijdag.

Invloeden op reactietijden

Soms duurt het langer. Dit kan het geval zijn in landelijke en uitgestrekte gebieden. Ook kunnen bijvoorbeeld rivieren, bruggen en spoorlijnen, grote werkzaamheden of evenementen invloed hebben op de reactietijden van de politie.

Kassa

Het consumentenprogramma Kassa stelt in een vooraankondiging van zijn uitzending morgen dat de politie vaak te laat zou zijn bij spoedmeldingen. Daarbij baseert Kassa zich op een streefwaarde, die de politie zichzelf heeft opgelegd. Deze streefwaarde is bedoeld om de politie scherp te houden. Daarnaast gaat Kassa uit van ruwe cijfers, die voor ons als politie niet leidend zijn. 'Als we inzoomen op de ruwe cijfers, blijkt dat we er eigenlijk meestal tussen de 3 en 10 minuten zijn', stelt de politie

Ruwe cijfers

De ruwe cijfers laten niet zien dat een ambulance of de brandweer soms eerder ter plekke was. Of dat politiemensen als eerste eerste hulp hebben verleend of achter daders zijn aangegaan, voordat ze de melding in het systeem hebben afgemeld. Het komt ook voor dat iets als prio 1 binnenkomt, maar dat later niet blijkt te zijn. Afmelden in het systeem heeft in het politiewerk terecht niet de hoogste prioriteit. Het verlenen van eerste hulp heeft dat wel.

Leren

'Wij realiseren ons dat reactietijden van groot belang zijn voor het veiligheidsgevoel in spoedsituaties. Daarom vinden we het belangrijk om open en transparant hierover te communiceren. We streven er naar om binnen een kwartier ter plaatse te zijn als het om spoedmeldingen gaat. In die gevallen waar we de streefwaarde niet halen, zullen we kijken waar dat aan lag en hoe we daarvan kunnen leren. Meestal lukt het ons om er op tijd te zijn, zelfs in de dunbevolkte landelijke gebieden', aldus de politie.