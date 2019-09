Trouwstoet vijftien bekeuringen rijker en bijna 5.000 euro armer

Regelmatig krijgt de politie meldingen over trouwstoeten die alle regels aan hun laars lappen. Wegen blokkeren, door rood rijden, toeteren, uit de ramen hangen, fakkels afsteken en nog veel meer hinderlijk en soms levensgevaarlijk gedrag. Ook vrijdagmiddag was het raak. Rond 16.00 uur kwam er een melding binnen omdat een trouwstoet zorgde voor asociaal rijgedrag en daarbij de veiligheid van andere verkeersdeelnemers ernstig in gevaar bracht.

Agenten troffen de stoet op de Kralingse Plaslaan aan. De helft van de groep had de auto geparkeerd in de parkeervakken maar de andere helft stond op de stoep geparkeerd. Acht bestuurders kregen hiervoor een bekeuring. De betrokken bestuurders vonden dat agenten “maar begrip moesten hebben omdat het een speciale dag was”. Agenten gaven aan dat een speciale dag geen reden is om de wet te overtreden en daarbij het verkeer in gevaar te brengen waarop de bestuurders geïrriteerd wegreden. Bij het ‘wegrijden’ van de stoet, gingen enkele bestuurders, zonder dat daar ogenschijnlijk aanleiding voor was, stil staan op de rijbaan en hinderden daarbij het overige verkeer. Dit ging gepaard met onder andere luid toeteren. Ook hier werd tegen opgetreden en werden er meerder bekeuringen uitgedeeld.



Een niet herkenbare auto van team verkeer heeft de stoet nog een even gevolgd. Een bestuurder reed veel te hard. Op het Weena is daarom een trajectmeting gestart waarbij de pieksnelheid 100 km/u was. Ook gooide de bestuurder afval uit het raam. De bestuurder kreeg hiervoor bekeuringen en een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer vanwege zijn weggedrag. Dit alles loopt op tot zeker 2.800 euro.