Bewoners opgeschrikt nadat man woning binnendringt

Een man is zaterdagochtend 21 september een woning aan de Burgemeester Hackstraat binnengedrongen nadat hij een ruit heeft ingeslagen. De man is aangehouden.

De bewoners werden rond 05.45 uur in hun slaap opgeschrikt door glasgerinkel. Als ze gaan kijken blijkt er een man in hun woning te zijn binnengekomen nadat hij een ruit heeft vernield. De bewoners weten de man naar buiten te krijgen en hebben hem overgedragen aan de inmiddels gewaarschuwde agenten. De verdachte is ingesloten voor verhoor. Het gaat om een 24-jarige man.