Arrestatieteam houdt verwarde man aan in Arnhemse woning

'Bedreigingen in relationele sfeer'

'De man werd aangehouden in verband met bedreigingen in de relationele sfeer', aldus de politie. Omdat de politie ook aanwijzigen had dat de man mogelijk een vuurwapen zou hebben werd het arrestatieteam ingezet. Ook werd de straat aan beide kanten voor iedereen afgesloten. Er is bij de politieactie niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt nog of de man inderdaad een vuurwapen had.