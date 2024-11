OM eist in hoger beroep 26,5 jaar in afpersingszaak fruitbedrijf Hedel

‘Een terreurcampagne van een ernst, schaal en duur die zijn weerga in Nederland niet kent.’ Van 2019 tot en met 2021 werd een fruitbedrijf in Hedel op ongekende wijze afgeperst en werden medewerkers en familieleden slachtoffer van bedreigingen en aanslagen. 'Vandaag stond de man die door het OM als het brein achter die terreur wordt gezien in hoger beroep terecht. Hij hoorde een gevangenisstraf van 26 jaar en 6 maanden tegen zich eisen vanwege afpersing en uitlokking van bedreiging, teweegbrengen van ontploffingen, brandstichting en poging tot moord', zo meldt het OM woensdag.

Partij drugs tussen de bananen

In mei 2019 werd bij het fruitbedrijf een partij drugs gevonden tussen een lading bananen. Het OM verwijt verdachte daar een kwalijke kans in te hebben gezien. Met dreigende sms-jes en de mededeling dat er anders een medewerker geliquideerd zou worden probeerde verdachte een bedrag van 1,2 miljoen euro los te krijgen van het bedrijf. Daarbij maakte hij op enig moment als troefkaart gebruik van een adressenlijst van (oud)werknemers van het bedrijf. Die lijst had in het voor verdachte beschikbare strafdossier gezeten, wat door het OM niet tijdig is opgemerkt.

Aanslagen

In het najaar van 2020 en in 2021 volgden daadwerkelijk aanslagen met vuurwerkbommen op woningen, werden woningen beschoten en brandde als gevolg van een aanslag een woonboerderij tot de grond af. In totaal werden er vijftien aanslagen gepleegd die de betrokkenen en bewoners in de regio in de greep hielden. In twee gevallen was sprake van een ‘vergissing’ in het adres. Dat resulteerde in twee aanslagen op adressen die niet gerelateerd waren aan het fruitbedrijf. Daarnaast zijn ook twee aanslagen verijdeld. Het bedrijf ontving in die periode herhaaldelijk bedreigende sms-jes, waarbij geld en bitcoins werden geëist tot het inmiddels verhoogde bedrag van 2,5 miljoen euro.

Bedreiging en uitlokking

Het OM stelt in hoger beroep dat bewezen kan worden dat verdachte degene is geweest die de bedreigende berichtjes verstuurde; de gebruikte ‘dreig’-telefoon en de telefoon van verdachte straalden steeds gelijktijdig dezelfde zendmasten aan. Beide toestellen verbleven vaak op de verblijfplaatsen van verdachte. De aanslagen werden niet door hoofdverdachte zelf maar door diverse uitvoerders gepleegd. Een medeverdachte legde gedurende het onderzoek een verklaring af aan undercoveragenten. Daaruit is gebleken dat de hoofdverdachte de diverse, veelal jonge en door hoofdverdachte geronselde, medeverdachten (in hoger beroep zijn dat er nog elf) heeft uitgelokt tot het plegen van de aanslagen en daar betaling voor in het vooruitzicht heeft gesteld.

Geldzucht en machtswellust

Verdachte werd hiervoor bij de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 jaar en 10 maanden. De rechtbank sprak hem echter wegens gebrek aan bewijs vrij van het versturen van bedreigende sms-jes bij een tweede afperspoging. Ook heeft de rechtbank enkele feiten lichter gekwalificeerd dan het OM voor ogen stond. Zowel OM als verdachte zijn tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan. Bij het requisitoir in hoger beroep laten de advocaten-generaal weten het verdachte kwalijk te nemen in al die jaren steeds voor het doorzetten van zijn terreurcampagne te hebben gekozen. Daarmee maakte hij de veiligheid van de slachtoffers ondergeschikt aan zijn geldzucht en machtswellust. “De directie en de werknemers van het fruitbedrijf én hun omgeving hebben lange tijd in angst en onzekerheid geleefd met de vraag: ben ik de volgende? Het kan niet anders dan dat de grote en wijdverbreide angst onder werknemers van het fruitbedrijf én hun omgeving verdachte een gevoel van macht heeft gegeven”, aldus de aanklagers in hoger beroep.

Maximale straf

Tijdens het requisitoir heeft het OM stilgestaan bij de vraag of het opleggen van het strafmaximum (in dit geval een gevangenisstraf van 26 jaar en 8 maanden, waar vanwege een andere veroordeling twee maanden van afgetrokken worden) te verantwoorden is. “Gelet op de veelheid en ernst aan feiten, de gevolgen voor de slachtoffers in deze zaak, de jarenlange terreur richting de directeuren, familieleden en medewerkers van het fruitbedrijf en de ontwrichting die verdachte heeft veroorzaakt, vorderen wij met volle overtuiging de maximaal op te leggen straf”.

Zaken uitvoerders in november en december

De zaken van de uitvoerders worden in de loop van november en december behandeld. Het is nog niet bekend op welk moment het hof voor alle zaken gezamenlijk uitspraak doet.