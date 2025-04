Koningsdag 2025 volop gevierd in een zonovergoten Doetinchem en Amsterdam

Koning Willem-Alexander heeft zaterdag 26 april zijn verjaardag gevierd in Doetinchem. Het programma begon een uur later vanwege uitvaart van Paus Franciscus. Burgemeester Mark Boumans: ”We hebben respect voor de ontstane situatie en zijn blij met de medewerking van iedereen die het mogelijk maakt het programma een uur later te laten beginnen.”

Koninklijk gezin

Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima waren samen met hun twee dochters prinses Amalia en Alexia. Het Koninklijk gezin genoot duidelijk van het mooie weer en het programma dat in Doetinchem was te zien. Na een route van verwondering en bewondering, van kunst en cultuur, van sport, van eten en drinken, van traditie en innovatie, werd Koningsdag 2025 afgesloten op het festivalterrein bij de Doetinchemse Walmolen aan de oever van onze Oude IJssel.

Uitvaart Paus Franciscus

Namens de regering waren minister-president Schoof en minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken in Rome aanwezig bij de uitvaart van Paus Franciscus. De Koning en Koningin Máxima hebben maandag 21 april gedeeld diep getroffen te zijn door het overlijden van de Paus en de herinnering aan hem in dankbaarheid te koesteren.

Koningsdag Amsterdam

Ook in Amsterdam werd Koningsdag uitbundig gevierd. Mede door het prachtige weer kon ook daar iedereen genieten. Zo was het traditiegetrouw weer zeer druk bij café de Blaffende Vis die zo als elk jaar weer een bijzondere gevelversiering had gemaakt voor de Koning. Ook op de Amsterdamse grachten was het druk met feestvierders die Koningsdag 2025 op het water vierden.