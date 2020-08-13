Aandeel jonge boeren neemt iets toe

In 2025 is 10 procent van de bedrijfshoofden en bedrijfsleiders in de landbouw jonger dan 40 jaar. Het aandeel jonge boeren is daarmee iets toegenomen, in 2015 was dat nog 8 procent. In dezelfde periode is het aandeel boeren van 67 jaar of ouder sterker toegenomen: van 17 procent naar 21 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling van het CBS.

In 2025 zijn er bijna 5 duizend landbouwbedrijven met een bedrijfshoofd of bedrijfsleider jonger dan 40 jaar, 10 procent van het totaal. Het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven daalt al enkele decennia. De bedrijven worden wel steeds groter. Een groot deel van de landbouwbedrijven heeft geen bedrijfsopvolger. In de tuinbouwsector is het aandeel jonge boeren het grootst (13 procent), gevolgd door de hokdierbedrijven (12 procent).

De akkerbouwsector is de meest vergrijsde sector, met 31 procent van de boeren in de leeftijd van 67 jaar of ouder. In totaal zijn er 10,5 duizend agrarische bedrijven met een bedrijfshoofd of bedrijfsleider van 67 jaar of ouder. Bijna de helft van deze bedrijven heeft een graasdierbedrijf.

Bij groot bedrijf vaker jonge boer

Grote bedrijven met een Standaard Opbrengst (SO) van 500 duizend euro of meer hebben relatief vaker een jong bedrijfshoofd of bedrijfsleider. In 2025 zijn er bijna 15 duizend landbouwbedrijven met een SO van 500 duizend euro of meer. Bij 14 procent van deze bedrijven staat een boer jonger dan 40 jaar aan het roer. Met bijna 9 procent is het aandeel boeren van 67 jaar of ouder in deze omvangsklasse het kleinst.