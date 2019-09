A2 tussen Holendrecht en Leidsche Rijn stukje stiller

Afgelopen weekend heeft Rijkswaterstaat het groot onderhoud op de A2 tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel met succes afgerond. 'Over een lengte van 22 kilometer is stil asfalt aangebracht', zo laat Rijkswaterstaat maandag weten.

A2 weer klaar voor de toekomst

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: 'Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan deze weg, met helaas ook overlast voor weggebruikers tot gevolg. Maar dat is niet voor niks geweest, de afronding van het werk aan dit traject van de A2 markeert een mooie mijlpaal: het groot onderhoud aan deze snelweg is klaar. Daarmee is één van de belangrijkste verkeersaders van Nederland weer helemaal klaar voor de toekomst.'

Stil asfalt

Rijkswaterstaat en aannemer Boskalis-Van Gelder werkten vanaf 8 april tot maandagochtend 23 september aan het traject. Tijdens het onderhoud verving Rijkswaterstaat onder meer asfalt en voegovergangen. De buitenste rijstroken en de vluchtstrook tussen Holendrecht en Maarssen kregen nieuw asfalt. Tussen Maarssen en de Leidsche Rijntunnel werd de hele rijbaan voorzien van nieuw asfalt. Daarbij herstelde Rijkswaterstaat ook oneffenheden in het wegdek.

Werk aan Galcopperbrug

Rijkswaterstaat start aansluitend met het werk aan de Galecopperbrug in de A12 bij Utrecht in de richting van Arnhem. Op het zuidelijke deel van deze brug vervangt Rijkswaterstaat van 26 september tot uiterlijk 8 november de voegovergangen en opleggingen.

Verkeershinder en omleidingen

Dit zal leiden tot ernstige hinder op de snelweg A12 Ring Utrecht, rond knooppunt Oudenrijn in de richting van Arnhem. Om het verkeer over de Galecopperbrug goed te doseren, stelt Rijkswaterstaat afsluitingen en omleidingen in. Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met minstens 30 minuten extra reistijd.