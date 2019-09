Celstraf geëist tegen afgestudeerde arts voor dodelijke seks

Sekskamer

'De man wordt verweten verantwoordelijk te zijn voor de dood van een 35-jarige Zweed. De man werd levenloos aangetroffen in de sekskamer van verdachte in Amsterdam', zo meldt het Openbaar Ministerie maandag.

Hoger beroep OM

Verdachte is door de rechtbank op 30 december 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden vanwege de dood van verdachte en het voorhanden hebben van verdovende middelen. Dat laatste wordt door verdachte niet ontkend. Het OM is in hoger beroep gegaan, omdat het vindt dat de verantwoordelijkheid voor de dood van de Zweed onvoldoende tot uiting komt in de straf.

Dood door schuld

Zowel de rechtbank als het OM vinden dat het aan verdachte is toe te rekenen dat het slachtoffer is overleden zogenaamde 'dood door schuld'. Dit vanwege de handelingen van verdachte die hebben bijgedragen aan de dood van zijn sekspartner.

Roekeloos

Het OM en de rechtbank verschillen alleen van mening over de mate waarin het hem valt aan te rekenen. De rechtbank vond dat hij zich, in niet juridische bewoordingen, behoorlijk onvoorzichtig had gedragen. Het OM vindt dat er sprake is van roekeloos gedrag, waardoor een hogere straf op zijn plaats is.

Injecties

Deze roekeloosheid zit volgens de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), in de toegepaste SM-technieken op het slachtoffer en in de door de verdachte toegediende drugs. 'De verdachte heeft de injecties voorbereid en heeft een hoge concentratie drugs verstrekt aan zijn sekspartner. Het gaat om een dosis waarvan de deskundigen hebben opgemerkt dat deze dodelijk kan zijn', aldus de AG in haar requisitoir.

Verantwoordelijk

Verdachte heeft urenlange intensieve seksuele handelingen bij het slachtoffer verricht. 'Hij heeft de dood van de man veroorzaakt en is hier daarom in strafrechtelijke zin verantwoordelijk voor.'

Onzorgvuldig en verwijtbaar

Een langere gevangenisstraf is daarom volgens de AG op zijn plaats. Ook omdat de man afgestudeerd arts is en eerder een dodelijk slachtoffer bij hem in de sekskamer te betreuren was; eveneens na het gebruik van drugs. 'Verdachte heeft, in hoge mate gefixeerd op seks, zeer onzorgvuldig en verwijtbaar gehandeld en daardoor een onaanvaardbaar groot risico genomen.' Het Gerechtshof in Amsterdam doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.