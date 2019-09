OM breidt aanklacht tegen hoofdverdachten Marengo-proces uit

Ridouan Taghi

Het OM heeft de aanklacht tegen Ridouan Taghi uitgebreid met:

- de moord op Spyhop-medewerker Ronald Bakker op 9 september 2015 in Huizen

- de poging moord met een explosief onder de auto van Martin Kok op 2 juli 2016, de poging moord op Martin Kok op 8 december 2016 en de voltooide moord op Martin Kok op diezelfde dag.

- de poging moord op Khalid Badho op 5 december 2016 in Rotterdam.

Said Razzouki

Het OM heeft de aanklacht tegen hoofdverdachte Said Razzouki uitgebreid met:

- poging moord en voltooide moord op Martin Kok op 8 december 2016.

Handgranaten

Daarnaast is door het OM aan de tenlastelegging van Taghi toegevoegd de opdracht om de Spyhop in Nieuwegein te beschieten met een bazooka of handgranaten naar binnen te gooien. De betrokkenheid van de verdachten komt met name naar voren in versleutelde PGP-berichten. Ook twee andere verdachten in de Marengo-zaak worden voor deze feiten vervolgd.

Besloten zitting Justitieel Complex Schiphol

Het OM heeft dinsdag op de besloten terechtzitting in het Justitieel Complex Schiphol de betrokkenheid van de verdachten uitgebreid toegelicht. Door het OM is aan de rechtbank ook gevraagd een bevel gevangenneming af te geven voor de twee hoofdverdachten. De rechtbank heeft daarop hun gevangenneming bevolen vanwege de geschokte rechtsorde, vluchtgevaar en in het belang van het onderzoek. Het Marengo-proces wordt 12 en 13 december voortgezet met een volgende proforma zitting.