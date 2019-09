Politie toont post mortem tekening dode vrouw Westdorpe

De politie toont dinsdagavond in het TV-programma Opsporing Verzocht een post mortem tekening van de onbekende vrouw die op 22 juni jl. die dood werd aangetroffen in een weiland aan de Sint Anthoniekade in het Zeeuwse Westdorpe. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Doodgeschoten

'Uit onderzoek bleek dat de vrouw was doodgeschoten. Bij de vrouw werd niets aangetroffen dat de politie kon helpen om haar identiteit te achterhalen. Tot de dag van vandaag heeft het rechercheteam dat met de zaak bezig is de familie van de vrouw nog niet in kennis kunnen stellen van wat er met haar gebeurd is. De vrouw is op 13 augustus jl. begraven in Terneuzen', aldus de politie.

403 tips

Naar aanleiding van deze zaak heeft het onderzoeksteam aan het publiek gevraagd om te helpen bij het vinden van de identiteit van de vrouw. Veel mensen gaven gehoor aan deze oproep. In totaal zijn er nu 403 tips binnengekomen. Helaas zat de gouden tip daar nog niet tussen. Veel tips kwamen binnen van mensen die dachten dat het om de Duitse Monika Ritschel zou gaan. Dit is echter uitgesloten door het rechercheteam. Ook kwam er veel informatie binnen dat het de Noorse mevrouw Anne-Elisabeth Hagen zou kunnen zijn. Ook die naam is uitgesloten door het team.

Post mortem tekening

Mensen die al even overleden zijn zien er vaak anders uit dan toen zij nog leefden. Om erachter te komen hoe de vrouw er mogelijk bij leven heeft uitgezien heeft het onderzoeksteam, onder leiding van de Officier van Justitie, een zogenoemde post mortem tekenaar ingeschakeld. Deze tekenaar heeft naar aanleiding van gezichtsbouw en –structuur een tekening gemaakt van de onbekende vrouw. Door deze tekening in het televisieprogramma naar buiten te brengen hoopt het team dat familieleden of bekenden van de overleden vrouw haar herkennen. Op deze manier hoopt het team alsnog achter haar identiteit te komen.

Tips?

Wanneer u tips hebt met betrekking tot de persoon op de tekening, u weet bijvoorbeeld wie zij is, of u hebt de vrouw eerder gezien? Dan wordt u verzocht die door te geven aan het rechercheteam dat met de zaak bezig is. Het voornaamste doel is nog steeds om haar identiteit te weten te komen, zodat haar familie en vrienden afscheid van haar kunnen nemen. U kunt uw informatie delen via het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844. Vanavond is er opnieuw aandacht voor de zaak in ‘Opsporing Verzocht’ vanaf 20.30 uur op NPO1.