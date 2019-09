'Voortbestaan vrijwillige brandweer in gevaar'

Vanwege nieuwe Europese wetgeving is het voortbestaan van de vrijwillige brandweer in gevaar. Dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse brandweerkorps, dat voor 80 procent uit vrijwilligers bestaat.

Volgens de nieuwe Europese regels moeten brandweerlieden betaald worden. Dat zou een enorme kostenpost voor de overheid betekenen. Vrijwilligers bij de brandweer krijgen in Nederland geen salaris, maar een onkostenvergoeding. DIt schrijft het AD woensdag. Nederland heeft zo'n 24.000 brandweerlieden. Ruim 19.000 daarvan zijn vrijwilligers en ruim 5000 zijn beroeps brandweerlieden. Op het platteland bestaan de brandweerkorpsen alleen uit vrijgwilligers.

Systeem bij brandweer moet flink veranderen

Op de werkvloer is er nog weinig verschil tussen de vrijwilligers en beroeps. Beide groepen moeten aan dezelfde eisen voldoen. Alleen is de beroepsbrandweerman in dienst en krijgt een salaris, terwijl de vrijwilliger een vergoeding voor opleiding, inzet en oefenen krijgt. Door de nieuwe Europese regels zal deze manier van werken bij de brandweer flink op de schop moeten, zo schrijft het AD. Hoogleraar Arbeidsrecht Leonard Verburg van de Radboud Universiteit bevestigt dat in de krant. Volgens de hoogleraar zijn er twee mogelijkheden. Of alle brandweermensen krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden, of de brandweerorganisatie wordt totaal anders ingericht met nieuwe groepen brandweermensen, die op verschillende manieren worden betaald.

Denktank

Er is een denktank met deskundigen in het leven geroepen, die met oplossingen moet komen. Hun adviesrapport moet in december klaar zijn