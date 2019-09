Enorme wachtlijsten bij scholen voor speciaal onderwijs

Het gevolg is dat de klassen veel te groot zijn of dat kinderen niet geplaatst kunnen worden en noodgedwongen thuiszitten. Dit meldt de NOS woensdag.

In 2014 werd de Wet passend onderwijs ingevoerd. Dat hield in dat zoveel mogelijk kinderen met een lichamelijke beperking of gedragsprobleem op reguliere scholen moesten blijven. Leerkrachten geven echter aan dat ze daardoor grote moeite hebben om alle leerlingen voldoende aandacht te geven. Daardoor verwijzen reguliere scholen kinderende de laatste jaren weer makkelijker door naar het speciaal onderwijs, zo bleek al eerder. Het huidige lerarentekort maakt de problemen nog nijpender.

Er zitten dus veel kinderen thuis . Sommige scholen voor speciaal onderwijs laten extra leerlingen toe en zitten met vollere klassen, vaak meer dan 20 leerlingen. Normaliter zitten op het speciaal basisonderwijs meestal maar acht tot twaalf leerlingen in een klas. Reporter Radio meldt dat kinderen vanwege de overvolle klassen in het speciaal onderwijs dan maar op een reguliere school blijven, waar zij minder goed worden geholpen en problemen kunnen vormen voor de andere leerlingen.

Het onderzoek wordt zondag door Radio Reporter uitgezonden.