NS mag verkochte maar nooit opgehaalde 48 oude buffel-treinen laten slopen

Verkochte 2,5 km treinstellen nooit opgehaald

In 2014 en 2017 kocht het bedrijf de verouderde treinstellen van de NS. Het eigendom is overgegaan van het Nederlandse vervoerbedrijf naar Ferotrans. Deze staan gestald op een stuk spoor bij Nijmegen. In totaal gaat het om zo’n 2,5 kilometer trein. 'Afgesproken is dat de treinen uiterlijk in april 2018 weggehaald zouden worden, maar dat is niet gebeurd', aldus de rechtbank.

ProRail spoor vernieuwen

Spoorbeheerder ProRail heeft in 2016 bekend gemaakt dat het spoor rondom Nijmegen wordt vernieuwd. Die werkzaamheden beginnen 1 oktober van dit jaar. Omdat de treinen in de weg staan, en het Romeense bedrijf de treinen niet ophaalt, wil de NS het eigendom terug zodat ze zelf de treinen weg kunnen halen en ze vervolgens te laten slopen. Volgens de NS legt ProRail hen een boete van 1000 euro per treinstel op als de treinen er begin oktober nog staan.

Niet de juiste papieren

Op zitting heeft het bedrijf Ferotrans betoogd dat zij de treinen wel weg willen halen maar dat de NS tegenwerkt, door onder andere niet de juiste papieren te leveren. De NS zegt juist dat ze alles hebben gedaan zodat Ferotrans de treinen kon vervoeren. 'Er nu nog samen uitkomen is een gepasseerd station', aldus de NS.

Kop-staart-vonnis

De behandeling van het kort geding vond afgelopen dinsdag plaats. Vanwege het spoedeisend belang, over minder dan een week wil ProRail beginnen met de werkzaamheden, is daarom een zogenoemd kop-staart-vonnis uitgesproken. De voorzieningenrechter heeft een beslissing genomen, maar een gemotiveerd vonnis volgt zo snel mogelijk.