Hitteplan niet meer actief vanaf 3 juli 2025

Vanaf donderdag 3 juli 2025 is het Nationaal Hitteplan niet meer actief. De aanhoudende hitte is voorbij en de komende dagen zijn een stuk koeler. Het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en het RIVM blijven uiteraard alert op nieuwe periodes van hitte.

Het Nationaal Hitteplan was actief in Noord-Brabant en Limburg op zondag 29 juni, en in alle provincies van maandag 30 juni tot en met woensdag 2 juli. Met het Nationaal Hitteplan informeert het RIVM organisaties, professionals en mantelzorgers over de verwachte hitte. Zij kunnen daar rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen. Zo helpen zij ongemakken en gezondheidsproblemen verminderen en waar mogelijk voorkomen.