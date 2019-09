Inbeslaggenomen geveilde designeritems brengen ruim twee ton op

De veiling van exclusieve designeritems die strafrechtelijk in beslag zijn genomen is een succes: de veiling heeft maar liefst 232.000,- euro opgebracht. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

Succes

'Sinds eind augustus kan worden geboden op tassen, schoenen en kleding van topmerken als Chanel, Gucci of Louboutin', aldus het OM. Het succes van de veiling is het gevolg van een optimale samenwerking tussen de opsporingsdiensten van Politie en FIOD, het Openbaar Ministerie en Domeinen Roerende Zaken.

Enthousiast

Het idee is ontstaan bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland, waar een bevlogen collega de kans zag meer crimineel geld van verdachten af te nemen, door ook beslag te laten leggen op hun peperdure garderobe. Opsporingsdiensten in heel Nederland zijn vervolgens gemotiveerd en geïnstrueerd om deze luxe en waardevolle items in beslag te nemen. Een onafhankelijk deskundige controleert de inbeslaggenomen items op echtheid en stelt de verkoopprijs vast. In nauwe samenwerking met Domeinen zijn de designstukken tenslotte via een speciaal verkoopkanaal onder de aandacht gebracht.

Portemonnee

'Misdaad mag niet lonen, dus het is mooi om te zien dat het resultaat zo succesvol is', vertelt afpakofficier van justitie Joost van Bree. 'Op deze manier treffen we verdachten rechtstreeks in hun portemonnee én spekken we de staatskas. Bovendien hebben de verschillende organisaties hun krachten fraai gebundeld en slimmer gebruik gemaakt van het afpakproces.'

Tweede ronde

De veiling van de eerste items is inmiddels gesloten, maar er zijn al weer nieuwe items verzameld voor een tweede ronde. Die tweede ronde start vermoedelijk dit najaar.