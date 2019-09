Verdachte drugssmokkel weer vast

Een 56-jarige verdachte van drugssmokkel uit Oosterhout die tijdelijk op vrije voeten was, zit weer vast. De man was vanwege persoonlijke omstandigheden door de rechtbank onder voorwaarden vrijgelaten voor 10 dagen, maar overtrad vrijwel meteen die voorwaarden. Hij ging onder andere naar Antwerpen, terwijl dit door de rechtbank was verboden.

Ruim 10.000 kilo cocaïne

De man werd in 2018 aangehouden nadat in een van zijn vrachtwagens 3500 kilo cocaïne was gevonden. Later kwam er nog een verdenking bij van de smokkel van nog eens 7000 kilo die begin 2018 werd onderschept.

De rechtszaak tegen de man en vier medeverdachten wordt 22 november in Rotterdam door de rechtbank behandeld.