Bestuurder veroordeeld voor veroorzaken dodelijk ongeval bij Zuidwolde

Het ongeval

Op 26 april 2018 reed de man als bestuurder in een bestelbus op de N48. Hij was al vermoeid en slaperig. Vervolgens viel hij tijdens het rijden in slaap en kwam met zijn bus op de verkeerde weghelft terecht. Door de botsing met een tegemoetkomende auto overleed de bestuurder van die auto. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden omdat hij aanmerkelijk onoplettend heeft gereden.

Strafmotivering

Terwijl hij wist dat hij al geruime tijd vermoeid en slaperig was en zijn ogen niet meer open kon houden, is de man desondanks in de grote bedrijfsauto blijven rijden, waarbij hij tijdens het autorijden in slaap is gevallen. Hierdoor heeft hij naar het oordeel van de rechtbank een onaanvaardbaar risico genomen en de verkeersveiligheid van medeweggebruikers op zeer ernstige wijze in gevaar gebracht en een ongeval veroorzaakt waarbij een andere bestuurder is overleden. Daardoor is bij nabestaanden van het slachtoffer een onbeschrijflijk leed veroorzaakt. Strafoplegging, in welke vorm dan ook, zal het verlies van hun dierbare naaste niet kunnen goedmaken. Strafoplegging dient dan ook in dit geval geen ander doel dan inscherping van de norm dat men zich voorzichtig dient te gedragen als men zich in het verkeer begeeft.

Straf

De rechtbank legt aan verdachte een taakstraf op voor de duur van 240 uur, te vervangen door 120 dagen hechtenis, en een deels voorwaardelijke rijontzegging voor de duur van 12 maanden, waarvan het onvoorwaardelijke gedeelte gelijk is aan de tijd dat het rijbewijs ingehouden is geweest.