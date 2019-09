Controle jongensprostitutie

Het was een controle zoals die al vaker werd gehouden. Via internet maakten speciaal opgeleide agenten een afspraak met mannelijke prostituees die zichzelf aanbieden. Daarbij werden zogenaamde MOP’s, mannen ontmoetingsplekken, gecontroleerd. Eenmaal op de locatie of in een woning waar werd afgesproken, legitimeert de collega zich als politieman en spraken we de jongens en mannen aan. Vervolgens werden hun papieren gecontroleerd. Werken ze met een vergunning? Is er sprake van strafbare feiten? Worden ze door iemand gedwongen of mogelijk uitgebuit? Het uitzonderlijke van deze controle zat hem dus niet zozeer in de werkwijze, die wordt vaker gehanteerd, maar wel in de doelgroep.

Afhankelijk

De coördinatoren van de beide Teams Mensenhandel hebben enorm veel ervaring met slachtoffers uit de illegale prostitutie, loverboys, dat soort zaken. Zij zijn er vandaag ook bij. “Het probleem bestaat, maar het is nog verborgen. De jongens en mannen die we spreken willen vaak niet praten. Ze schamen zich, worstelen met hun seksualiteit en sommigen vinden ook dat er geen sprake is van dwang of uitbuiting. Hoe schrijnend de situatie ook is.” En dit terwijl er zeker voorbeelden zijn van jongens die door oudere mannen eerst afhankelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld van drugs. Of die al kwetsbaar zijn, omdat ze opgroeien in een cultuur die geen begrip heeft voor hun homoseksualiteit. “En die oudere man heeft dat begrip wel”, vertellen ze verder. “Hij biedt hen een luisterend oor, een arm om de schouder, een slaapplaats. Daar moeten ze iets voor terug doen en plots hoereren ze zich. Als ze weg willen, blijken er beelden te zijn en kunnen ze niet meer terug.” Achter elk individueel geval van jongensprostitutie gaat vaak een groot drama schuil. Het is lastig aan te geven hoe groot het probleem precies is. “En dat is juist de reden dat we hier actief mee bezig zijn en dit soort controles houden,” besluiten de coördinatoren..

Resultaten controle

Tijdens de controle van woensdag konden collega’s afspraken maken met vier mannen, variërend in leeftijd. In de gesprekken met de politiemensen bleek dat zij de afspraken om uiteenlopende redenen maakten. Een man van begin vijftig vertelt dat hij het doet voor de spanning, niet eens voor het geld. Een jong volwassen man vertelde dat hij het werk simpelweg doet voor het geld, maar hij zei er wel bij dat hij al als minderjarige was begonnen. Twee andere mannen, een jonge twintiger en een zestiger, gaven aan dat ze dit werk deden omdat ze eigenlijk geen andere mogelijkheid zagen om voldoende geld te verdienen om uit de problemen te komen. Geen werk, het 'uit de kast komen', een scheiding en schulden schuilen daar achter.



Tijdens de controle was ook een zorgcoördinator mensenhandel en (jeugd) prostitutie, tevens coördinator van het Regionaal Uitstapprogramma Prostituees (RUPS) aanwezig. Zij heeft direct haar zorg aangeboden aan drie van de vier gecontroleerde jongens/mannen.



In totaal zijn er verdeeld over de beide eenheden ook vijf MOP’s gecontroleerd. Daar werden geen bijzonderheden geconstateerd.