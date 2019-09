Jongens krijgen ook vaccin tegen HPV-kanker

Jongens die met HPV geïnfecteerd zijn, kunnen daardoor mond-, keel, anus en peniskanker krijgen. “Door ook jongens het HPV-vaccin aan te bieden slaan we twee vliegen in één klap. Jongens zijn dan beschermd tegen het virus en lopen daardoor minder kans op vreselijke ziektes zoals keelkanker. Bovendien zijn zowel jongens als meisjes hiermee nog beter beschermd door groepsbescherming”, zegt Staatssecretaris Blokhuis.

Hoogste opkomst

Meisjes worden al sinds 2010 ingeënt tegen het virus omdat het onder andere baarmoederhalskanker veroorzaakt. Nog nooit was de opkomst zo hoog als dit jaar; 65 procent van de meisjes die in 2006 zijn geboren, heeft de eerste prik gehaald. Voor de meisjes geboren in 2004 lag dit op iets meer dan 48% voor beide vaccins.

2021

Het vaccin komt in 2021 in het vaccinatiepakket voor jongens. “De tussentijd hebben we nodig om het vaccin in te kopen en de uitvoering te organiseren”, zegt Blokhuis. “Ik ben blij dat we zowel jongens als meisjes dan nog beter kunnen beschermen tegen verschillende soorten kanker.”

Een andere maatregel die Blokhuis neemt, is dat kinderen eerder gevaccineerd worden tegen HPV. Op advies van de Gezondheidsraad verlaagt Blokhuis de leeftijd waarop alle kinderen het vaccin krijgen naar 9 jaar. Dit kan ook goed ingepast worden met andere vaccinaties die kinderen op die leeftijd krijgen. Degenen die het vaccin hebben gemist krijgen nogmaals de kans om de prik op te halen wanneer ze 14 of tussen de 16 en 17 jaar oud zijn.