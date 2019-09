Ministerraad stemt in met wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen

42.000,- / 35.000,- euro

De inkomensgrens van een meerpersoonshuishouden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning wordt verhoogd naar 42.000 euro, de grens voor een eenpersoonshuishouden gaat omlaag naar 35.000 euro (in de huidige situatie is er een inkomensgrens van 38.035 euro). Gezinnen met een laag middeninkomen komen zo sneller in aanmerking voor een betaalbare woning. Het wordt daarbij mogelijk gemaakt voor woningcorporaties, gemeenten en huurders om lokaal beleid te maken om maatwerk toe te passen. Ze kunnen de lokale vrije toewijzingsruimte anders inrichten als hier lokaal behoefte aan is (naar maximaal 15%). De vrije toewijzingsruimte was standaard 10%. Als er geen aanleiding of wens is om lokaal beleid te maken dan is de vrije toewijzingsruimte 7,5%.

Huurkorting

Verhuurders kunnen bijvoorbeeld een tijdelijke huurkorting geven aan huurders die recht hebben op huurtoeslag en een dure woning hebben. Deze tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geeft huurders de gelegenheid om te zoeken naar een passende en betaalbaardere woning.

Betere doorstroming

Woningcorporaties kunnen in de toekomst de huur van mensen met een hoog (midden)inkomen maandelijks met maximaal 50 of 100 euro verhogen. Zo draagt deze groep huurders bij aan het verbeteren, verduurzamen of betaalbaar houden van de huren voor mensen met een laag inkomen. Ze kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar een woning die beter bij hun inkomen past. Zo komen er eerder woningen vrij voor huizenzoekers die nu op de wachtlijst staan.