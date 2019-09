Code Geel voor hagelstenen als knikkers

Kans op blikseminslag

'Vanavond tussen 19.00 en 00.00 uur worden in het noordwesten enkele pittige onweersbuien met zware windstoten verwacht, ook langs de kust kunnen er windstoten voorkomen', aldus het KNMI. Vannacht neemt de buiigheid van het westen uit af.

Nacht

Komende nacht trekken de meeste buien naar het oosten weg en komen er van het westen uit opklaringen het land binnen. De minimumtemperatuur ligt rond 13°C. De zuidwestenwind neemt af naar matig boven land en krachtig langs de kust.

Zaterdag

De zaterdag begint met een enkele bui, vanaf de middag neemt de buiigheid opnieuw toe. Daarbij is kans op windstoten rond 60 km/uur en ook onweer is niet geheel uitgesloten. Tussen de buien door is de zon even te zien en het wordt 's middags ca. 18°C. De vlagerige zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard 6-7 Bft. In de avond kunnen boven de Wadden (zware) windstoten rond 75 km/uur voorkomen.