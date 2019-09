Verrassingsbezoek koning op Burendag in Utrecht

Creatent

Koning Willem-Alexander was in Geuzenwijk, waar een Burendag is georganiseerd voor alle buurtbewoners. De koning ging met de initiatiefnemer en met bewoners in gesprek over hun wijk en de betekenis van Burendag voor hun wijk. Daarnaast bezocht hij op het centrale plein in de wijk verschillende activiteiten voor en door buurtbewoners, waaronder een creatent waar kinderen konden tekenen en schilderen.

Oranje Fonds en Douwe Egberts

In 2018 is in de Utrechtse wijk voor het eerst een Burendag georganiseerd om bewoners met elkaar kennis te laten maken, onder meer door samen te eten. Burendag wordt ieder jaar op de vierde zaterdag in september gevierd en is een initiatief van het Oranje Fonds en Douwe Egberts.

Contact tussen buren

Burendag staat in het teken van het vieren en bevorderen van contact tussen buren. Jaarlijks doen ruim 1 miljoen mensen mee aan Burendag. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.