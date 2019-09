Overlast door regen en zware windstoten, code geel voor Zuid-Holland, Zeeland en Limburg

Code geel geldt voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Aankomende nacht wordt de wind noordwestelijk en kunnen er langs de gehele kust en in het IJsselmeergebied zare windstoten voorkomen.

Regen en wind

De hele zondag zullen regen en wind het weerbeeld bepalen. Ook de rest van Nederland krijgt te maken met flinke plensbuiten. De buien worden afgewisseld met droge momenten. Tijdens een felle bui is later in de middag en vanavond kans op onweer. De weerdeskundigen van Buienradar verwachten vandaag op sommige plekken tientallen milimeters regen, misschien wel de hoeveelheid die normaal in een halve maand valt. De meeste regen valt in het noorden, het minst valt in het zuiden van het land. Het wordt zo'n 17 graden.

In het noordwestelijk kustgebied is er vanavond en vannacht kans op zware windstoten tot 95 km/u. De wind piekt aan het einde van de avond en in het begin van de nacht. In de loop van de nacht neemt de wind vanuit het westen in kracht af.

Evenementen afgelast

Vanwege het slechte weer zijn er in heel Nederland evenementen op voorhand afgelast. Zo betekent het slechte weer het einde van het muziekfestival in Delfzijl. Ook het Rembrandtparkfestival in Amsterdam, een openluchtconcert in Schagen en de halve marathon op Texel gaan niet door. Ook veel sportwedstrijden zijn afgelast.