Zes jongeren aangehouden na steekincident station Bloemendaal

Op zondagmorgen hield de politie in totaal zes personen aan wegens ernstige mishandeling op het station aan de Zuider Stationsweg in Bloemendaal.

De verdachten zijn jongens van 17 (2x) en 18 jaar oud uit Amsterdam, jongens van 14 en 16 jaar oud uit Haarlem en een 18-jarig meisje uit Amsterdam.

Omstreeks 00.35 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij tussen twee groepen op het station. Hierbij zou iemand gestoken zijn. Ter plaatse zag de politie het groepje van zes personen weglopen. Zij konden ter plaatse nog worden aangehouden. De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Ter plaatse trof de politie ook een 21-jarige man aan. Hij had verwondingen aan zijn hoofd. Ook bleek een 20-jarige man gewond te zijn. Hij had een steekwond aan een been. Beide slachtoffers moesten voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Uit een eerste onderzoek komt naar voren dat de groep verdachten en de slachtoffers elkaar op het station zijn tegengekomen. Een van de verdachten vroeg aan het groepje (waaronder de slachtoffers) om een sigaret. Toen deze weigerden ontstond er vrijwel direct een vechtpartij.

De politie stelt een onderzoek in naar het gebeuren en naar de individuele rollen van de zes verdachten.