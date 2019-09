Opnieuw Aziatische hoornaar gevonden, platform roept op alert te zijn

In Moerkapelle, gemeente Zuidplas, is de Aziatische hoornaar aangetroffen. Daarmee is het dit jaar de derde vindplaats van de invasieve exotische wesp, na Raamsdonk en Vlaardingen. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten is het wel zeker dat er ook elders nesten van de Aziatische hoornaar aanwezig zijn.

De tijd om die nesten op te sporen en te vernietigen dringt, want binnenkort vliegen de koninginnen uit. Het platform roept iedereen op om alert te zijn en foto’s te plaatsen op Waarneming.nl.

Vrijdag vond een imker in Moerkapelle een Aziatische hoornaar. Hij maakte een account aan op Waarneming.nl, deed daar de melding en plaatste er een foto bij. Deskundigen bevestigden de melding, en zo werd de derde vindplaats van deze schadelijke invasieve exoot bekend. Eerder dit jaar werd de exotische wesp al aangetroffen in Raamsdonk (waar het nest opgespoord is en bestreden is) en in Vlaardingen. Omdat de Aziatische hoornaar zeer schadelijk is voor honingbijen, wilde bijen en andere insecten, is hij in de Europese Unie aangewezen als uitheemse soort die bestreden moet worden.